Il 9 maggio a Laigueglia si terrà la quindicesima edizione di una manifestazione dedicata alla lotta contro i tumori. In questa occasione, la sabbia sulla spiaggia sarà utilizzata per creare un'installazione che ricorda la neve, attirando partecipanti e visitatori che vogliono sostenere questa causa. L'evento coinvolge volontari e organizzatori locali, proponendo un modo originale per sensibilizzare il pubblico.

Laigueglia accoglierà il 9 maggio la quindicesima edizione di una manifestazione unica che trasforma la sabbia in neve per sostenere la lotta contro i tumori. Squadre provenienti da diverse regioni italiane si sfideranno in gare di sci su spiaggia, unendo sport e solidarietà in uno dei borghi più belli d’Italia. L’evento, organizzato con il supporto del Comune di Laigueglia, vede come protagonista assoluto il litorale tra i bagni comunali di piazza Garibaldi e quelli della scuola vela Aquilia. L’iniziativa non è solo sportiva ma anche benefica, dedicando una gara specifica alla Fondazione Airc per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla ricerca oncologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 9 maggio: sci su sabbia a Laigueglia per la lotta ai tumori

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