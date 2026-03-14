85enne stalker | arresto per violazione divieto a Messina

Un uomo di 85 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Santo Stefano Medio a Messina per aver violato un divieto di avvicinamento nei confronti di una commessa. L’episodio si è verificato nel centro abitato, dove l’anziano ha infranto le restrizioni imposte dalle autorità. L’arresto è stato eseguito in seguito alla segnalazione di un’ulteriore infrazione.

Un cittadino ottantacinquenne è stato arrestato dai Carabinieri di Santo Stefano Medio a Messina per aver violato un divieto di avvicinamento nei confronti di una commessa. L’uomo, che era già sottoposto a misure cautelari dal febbraio 2026, si è presentato nuovamente nel negozio dove lavora la vittima, ignorando gli ordini del tribunale. L’arresto in flagranza ha portato alla conversione della misura in arresti domiciliari per l’anziano stalker, il quale aveva dimostrato un comportamento ossessivo verso la donna non corrisposta. Le autorità hanno agito tempestivamente durante i controlli routine per verificare il rispetto delle limitazioni imposte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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