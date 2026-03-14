Un uomo di 78 anni scomparso a Conegliano il 2 marzo è stato ritrovato vivo durante la notte grazie all’intervento di due agenti. Gli agenti Francesco e Alessandro hanno agito rapidamente per trovarlo e assicurarlo in sicurezza. La sua scomparsa aveva generato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine. L’uomo è stato rinvenuto al gelo, ma in buone condizioni.

Un anziano di 78 anni, scomparso a Conegliano nel pomeriggio del 2 marzo, è stato ritrovato vivo grazie all’intervento tempestivo degli agenti Francesco e Alessandro. La notte trascorsa al gelo avrebbe potuto avere esiti tragici se non fosse per la pattuglia del Commissariato locale. L’episodio si è svolto nei dintorni del Castello di Conegliano, dove l’uomo era stato rinvenuto steso a terra in evidente stato confusionale. Il soccorso immediato ha permesso di evitare il peggio, portando il pensionato in pronto soccorso dove le sue condizioni sono migliorate rapidamente nei giorni successivi. Il valore umano dietro l’uniforme. La storia prende avvio quando i familiari, preoccupati per la mancata rientro dell’anziano, hanno attivato l’allarme presso le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 78 anni, notte al gelo: due agenti lo salvano

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