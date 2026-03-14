700 morti in 6 anni | trasporti e costruzioni al centro

Tra il 2019 e il 2024, in regione emiliano-romagnola sono state registrate più di 700 morti legate al lavoro. I settori coinvolti sono principalmente quelli dei trasporti e delle costruzioni, dove si sono verificati i casi più gravi. I dati si riferiscono a incidenti e infortuni mortali avvenuti sul territorio regionale nel corso di questi sei anni.

In sei anni, dal 2019 al 2024, il territorio emiliano-romagnolo ha registrato oltre 700 decessi legati all’attività lavorativa. I dati indicano che la provincia di Ferrara si colloca leggermente sopra la media regionale con un tasso di 5.91 morti ogni 100.000 occupati, contro i 5.86 medi della regione e i 5.93 nazionali. Nonostante questo scenario preoccupante, l’inizio del 2026 offre una nota di speranza: a gennaio non si sono verificati infortuni mortali nella nostra provincia. Oltre i numeri: chi paga il prezzo più alto. L’analisi settoriale rivela che il comparto dei trasporti e del facchinaggio è quello più colpito, con 141 vittime fatali registrate nel periodo considerato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 700 morti in 6 anni: trasporti e costruzioni al centro Articoli correlati Giochi e costruzioni colorate: al centro commerciale arriva la Festa del mattoncinoDomenica 18 gennaio, dalle 15:30 alle 19:30, al centro commerciale Esp di Ravenna si terrà "La Festa del Mattoncino", un evento dedicato a tutta la... Presto si potrà viaggiare (anche in treno) a 700 chilometri orari: il futuro dei trasporti passa da PechinoPresto le velocità di crociera dei più comuni aerei saranno raggiungibili anche dai treni high-tech. Tutto quello che riguarda 700 morti in 6 anni trasporti e... Argomenti discussi: Africa, il Comune resta al fianco del Cvm; I nostri cari dimenticati da tutti in fondo al mare del Venezuela.