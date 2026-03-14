54 giovani salvano i tesori della Sicilia orientale

54 giovani tra i 18 e i 28 anni sono stati selezionati per partecipare al bando 2026 del Servizio Civile Universale, che prevede un anno di lavoro dedicato alla tutela e alla valorizzazione dei siti culturali nella Sicilia orientale. Questa iniziativa permette ai ragazzi di impegnarsi direttamente nella conservazione del patrimonio locale, coinvolgendoli in attività pratiche e di tutela.

Il bando 2026 del Servizio Civile Universale apre le porte a 54 giovani tra i 18 e i 28 anni per un anno di lavoro nei siti culturali della Sicilia orientale. A partire dalla prossima estate, questi volontari si impegneranno nella gestione di aree archeologiche e museali gestite dal Parco Archeologico di Catania e della Valle dell’Aci. L’iniziativa copre località come Catania, Aci Catena, Adrano e Mineo, offrendo un’opportunità formativa che unisce patrimonio storico e crescita personale. La scadenza per le candidature è fissata alle ore 14 dell’8 aprile, richiedendo l’utilizzo dello SPID per la compilazione online della domanda. Un modello ibrido tra gestione pubblica e impegno giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 54 giovani salvano i tesori della Sicilia orientale Articoli correlati Fillea Cgil Sicilia: “Rischio sismico, necessaria una legge speciale di prevenzione e messa in sicurezza sismica della Sicilia Sud-orientale”“La Sicilia Sud-orientale è una delle aree a più elevato rischio sismico d’Europa. Dalla terra al bicchiere: al “Borghese-Faranda” di Patti nasce la prima birra scolastica della Sicilia orientaleGli studenti dell’IIS “Borghese-Faranda” di Patti si cimentano nell’arte di “mastri birrai” diventando i primi alunni della Sicilia Orientale a...