Il Ministero dell’Interno ha approvato lo sblocco di 1,3 miliardi di euro destinati a interventi di sicurezza nel territorio nazionale. Di questi, 5,2 milioni sono stati assegnati a Fermo, con l’obiettivo di mettere in sicurezza scuole e versanti. I fondi sono stati destinati a interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici e miglioramento sismico degli edifici pubblici.

Un miliardo e trecento milioni di euro sono stati ufficialmente sbloccati dal Ministero dell’Interno per garantire la sicurezza del territorio nazionale, con un specifico sulla mitigazione dei rischi idrogeologici e sul miglioramento sismico degli edifici pubblici. Nella provincia di Fermo, questa iniziativa si traduce in oltre 5,2 milioni di euro destinati a sei interventi strategici che toccano scuole, versanti a rischio e comuni specifici. La notizia arriva in un momento cruciale per le Marche, dove la fragilità del suolo richiede risposte immediate e concrete. Andrea Putzu, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale, ha sottolineato come queste risorse rappresentino una priorità assoluta per la tutela delle comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 5,2 milioni per Fermo: scuole e versanti al sicuro

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