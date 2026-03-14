512 anni di fede | il miracolo del 1514 a Fiumicino
Il 22 marzo 2026 si ricorrono 512 anni dal primo miracolo certificato attribuito alla Beata Vergine delle Grazie a Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone. La data segna un evento storico legato alla fede locale, celebrato ogni anno con particolare attenzione. La commemorazione richiama la memoria di questo avvenimento che ha lasciato un’impronta significativa nella tradizione della comunità.
Il 22 marzo 2026, a Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone, si commemorano 512 anni dal primo miracolo certificato attribuito alla Beata Vergine delle Grazie. Il santuario ospiterà una serie di celebrazioni che includono visite guidate e la visita alla sala degli ex voto. La comunità locale, composta da circa 1.800 abitanti in oltre 700 famiglie, si prepara a onorare un evento storico che affonda le radici nel 1514. L’occasione segna non solo una ricorrenza temporale, ma il punto di partenza di una tradizione che ha generato oltre 150 testimonianze scritte su tavole votive. La data del 22 marzo 1514 rimane il fondamento cronologico di questa devozione secolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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