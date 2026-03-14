500 veneziani | screening cardiaco gratuito per prevenire

A Venezia e Mestre, 500 persone avranno la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiaco gratuito grazie al progetto Primavera del Cuore, finanziato interamente da Banca Ifis. L’iniziativa mira a prevenire problemi cardiaci attraverso controlli accessibili e senza costi. L’evento si svolge in diverse date e luoghi delle due città, coinvolgendo cittadini interessati a monitorare la propria salute cardiovascolare.

Il progetto Primavera del Cuore arriva a Venezia e Mestre con uno screening gratuito per 500 persone, finanziato interamente da Banca Ifis. L’iniziativa, guidata dal cardiologo Fausto Rigo presso il Centro di medicina di Mestre, punta a identificare patologie coronariche silenziose in soggetti asintomatici tra i 50 e i 70 anni. L’obiettivo non è solo curare, ma prevenire l’infarto riclassificando il rischio cardiovascolare nella popolazione locale. La collaborazione tra banca privata e struttura sanitaria mira a liberare risorse pubbliche, spostando l’attenzione dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione primaria. Un modello ibrido tra privato e pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 500 veneziani: screening cardiaco gratuito per prevenire Articoli correlati Banca Ifis sostiene la “Primavera del Cuore”: dal progetto del dottor Fausto Rigo, screening hi-tech gratuito per 500 venezianiFare sinergia tra eccellenza clinica, istituzioni del territorio e mecenatismo bancario per combattere la principale causa di mortalità al mondo: la... Leggi anche: Rizzo (UniPi): "Screening e immunizzazione pilastri per prevenire Hpv" Contenuti utili per approfondire 500 veneziani screening cardiaco... Primavera del Cuore: il progetto di screening hi-tech gratuito per 500 venezianiL’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, è intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione di Primavera del Cuore, lo screening cardiovascolare gratuito ... live.comune.venezia.it Banca Ifis sostiene la Primavera del Cuore: dal progetto del dottor Fausto Rigo, screening hi-tech gratuito per 500 venezianiIdeato dal dottor Fausto Rigo, è un'alleanza tra eccellenza clinica, istituzioni del territorio e mondo del credito per salvare persone a potenzialmente rischio infarto ... msn.com