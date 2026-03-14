50 imputati | la rete tra Sudamerica e Nord Italia

La Procura di Reggio Calabria ha chiesto il rinvio a giudizio di 50 persone coinvolte in un’indagine chiamata Millennium. Gli indagati sono collegati tra il Sud America e il Nord Italia e sono stati accusati di vari reati. L’inchiesta si concentra sulle attività di un’organizzazione criminale con rapporti tra le due aree geografiche. La decisione sulla loro sorte passera ora al giudice.

La Procura di Reggio Calabria ha chiesto il rinvio a giudizio per 50 indagati nell’ambito dell’inchiesta Millennium. L’udienza preliminare si terrà il 18 marzo davanti al giudice unico. Al centro delle indagini le cosche Barbaro di Platì e Alvaro di Sinopoli, accusate di narcotraffico internazionale e scambio elettorale. L’accusa descrive una rete che opera tra la provincia reggina e città del Nord Italia come Torino e Milano. I reati includono associazione mafiosa, estorsione e corruzione elettorale. Le indagini hanno individuato collegamenti con porti sudamericani e un sistema di influenza politica locale. Geografia del crimine: dal Sudamerica ai porti calabresi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 50 imputati: la rete tra Sudamerica e Nord Italia Articoli correlati Leggi anche: E’ morto a 50 anni Luca Conti. Scrittore e blogger è stato tra i primi in Italia a credere nella rete Leggi anche: Medio Oriente, Nord Africa e Sudamerica: Milan, è social boom, 90 milioni di follower. E con Modric...