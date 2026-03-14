In Italia, il 46% dei posti di lavoro disponibili rimane senza assegnatari, con molte posizioni che restano vuote. Questo dato indica un problema di disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Le aziende continuano a cercare candidati per ruoli specifici, ma trovano difficoltà a coprire le posizioni aperte. La situazione evidenzia un divario tra le competenze richieste e quelle disponibili nel mercato.

Quasi metà delle posizioni lavorative in Italia resta vuota: il 46% dei contratti non trova candidati adatti. Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ha pubblicato un report che fotografa una crisi di competenze, dove la domanda delle imprese scontra con un’offerta inadeguata. L’incontro tra chi cerca lavoro e chi offre impieghi è bloccato da un divario strutturale. Mentre le aziende faticano a trovare profili tecnici specializzati, i giovani restano ai margini del mercato. Nel terzo trimestre del 2025 l’occupazione giovanile è scesa del 3,5%, ma la disoccupazione è diminuita solo del 4,7%. Questo significa che molti giovani sono diventati inattivi invece di lavorare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 46% posti vuoti: il muro invisibile tra domanda e offerta

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