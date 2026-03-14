41-bis | la Sardegna paga il prezzo di un errore del 2009

Il senatore ha sollevato una questione riguardante la gestione del regime 41-bis in Sardegna, evidenziando come sull’isola ci siano più detenuti ad alta sicurezza rispetto ad altre aree. La sua critica si concentra sulla distribuzione dei carcerati e sulla situazione che si è venuta a creare negli ultimi anni. La denuncia punta l’attenzione su un problema che coinvolge direttamente le strutture carcerarie locali.

Il senatore Marco Meloni ha lanciato un monito netto sulla gestione del regime carcerario 41-bis in Sardegna, denunciando una concentrazione sproporzionata di detenuti ad alta sicurezza sull’isola. Con meno del 3% della popolazione nazionale, la regione ospita quasi un terzo dei ristretti, una realtà che il definisce insostenibile e chiede venga corretta con urgenza legislativa. I numeri parlano chiaro: da una cifra esigua del passato si è passati a oltre cento unità presenti, con una proiezione che punta verso i 260 ingressi futuri. La richiesta di intervenire sul testo di legge nasce dalla necessità di smontare un automatismo normativo nato nel 2009, oggi considerato superato e dannoso per l’equilibrio sociale dell’isola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 41-bis: la Sardegna paga il prezzo di un errore del 2009 Articoli correlati La Sardegna non vuole più essere l’isola del 41-bisIl governo vorrebbe concentrare buona parte dei detenuti sottoposti al carcere duro in istituti sardi, ma la regione non ci sta Alla Sardegna non... Leggi anche: Todde: «No a Sardegna isola carcere con i detenuti del 41 bis» Contenuti utili per approfondire Sardegna paga Temi più discussi: Spostare detenuti 41-bis in Sardegna? Per la garante Testa è violazione dei diritti; 41bis, sentenza della Cassazione: pochi agenti nel carcere di Sassari per garantire i controlli, niente musica in cella per il boss Madonia; Frodi nei pagamenti digitali: il conto salato dell'UE. 4 miliardi di euro. 41-bis, Meloni (Pd): La Sardegna non può ospitare un terzo dei detenutiNon c’è alcuna ragione logica per cui la mia Regione debba sostenere un peso così sproporzionato, aggiunge il senatore del Pd ... cagliaripad.it 41-bis in Sardegna, Deidda: Solo strumentalizzazione, nessun allarmeIl Sottosegretario Delmastro ha spiegato con chiarezza che non arriverà nessun boss mafioso in Sardegna, aggiunge Salvatore Deidda ... cagliaripad.it Malta paga i giovani per non guidare, la Sardegna cerca autisti. Un contrasto netto tra chi incentiva l'abbandono dell'auto e chi lotta per garantire i trasporti. - facebook.com facebook