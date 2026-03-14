40 famiglie senza tetto | il fondo etico chiude il social

Quaranta famiglie del complesso Il Borgo a Verona si sono trovate senza una casa dopo che il Fondo etico Veneto Casa ha avviato una procedura di sgombero. Le scadenze sono fissate tra giugno 2026 e aprile 2027, nonostante gli affitti siano stati pagati regolarmente fin dal 2010. La situazione ha portato a un'improvvisa perdita di alloggio per queste famiglie.

Quaranta nuclei familiari del complesso Il Borgo a Verona si trovano improvvisamente senza tetto. Il Fondo etico Veneto Casa ha avviato una procedura di sgombero con scadenze che scattano tra giugno 2026 e aprile 2027, nonostante gli affitti siano stati sempre pagati regolarmente dal 2010. Le lettere di disdetta sono arrivate a partire da giugno 2025, lasciando le famiglie nel panico totale. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita sul perché si debba chiudere un progetto sociale nato per aiutare chi ne ha bisogno, creando un vuoto informativo che alimenta il sospetto su nuovi interessi commerciali nella zona. L’ombra degli investimenti immobiliari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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