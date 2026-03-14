Al quarantesimo anniversario del Premio Elsa Morante, tre opere sono state premiate nelle sezioni dedicate ai giovani lettori. Bussola, Garlando e Saviano sono i nomi dei vincitori di questa edizione, che ha celebrato la memoria della scrittrice attraverso riconoscimenti letterari. La cerimonia si è svolta con la consegna dei premi, evidenziando il successo di queste opere tra il pubblico giovane.

Il quarantesimo anniversario del Premio Elsa Morante ha la vittoria di tre opere distinte nelle sezioni dedicate ai giovani lettori. Matteo Bussola, Luigi Garlando e Roberto Saviano sono stati selezionati all’unanimità dalla giuria presieduta da Dacia Maraini. I titoli vincitori coprono generi differenti: narrativa, biografia e impegno civile. L’evento conclusivo si terrà il 12 maggio al Teatro Diana di Napoli, dove mille ragazzi saranno presenti fisicamente. La scelta dei vincitori risponde a una tematica precisa legata al titolo originale dell’autrice che dà il nome al premio. Il filo conduttore del quarantennio è stato impostato sulla protezione della gioventù attraverso la cultura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 40 anni Premio Morante: Bussola, Garlando e Saviano vincono

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