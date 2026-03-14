Il tribunale di Brindisi ha stabilito ieri, 12 marzo 2026, di rinviare a giudizio quattro imputati per omicidio colposo. La decisione riguarda il caso della morte dell’operaio Paride Molene. Il processo è stato fissato e si svolgerà nelle prossime settimane. I quattro saranno chiamati a rispondere delle accuse di cui sono ritenuti responsabili.

Il tribunale di Brindisi ha deciso ieri, giovedì 12 marzo 2026, di rinviare a giudizio quattro persone per omicidio colposo legato alla morte dell’operaio Paride Molene. La tragedia si è consumata un anno fa, il 13 marzo 2025, a Fasano, quando l’uomo di 56 anni è caduto mentre trasportava un armadio rack presso la centrale Telecom in piazza Ugo La Malfa. L’udienza preliminare presieduta dal giudice Nicola Lariccia ha confermato che i fatti andranno discussi in un processo ordinario davanti al giudice Adriano Zullo, fissato per il 28 ottobre 2026. Le parti civili, rappresentate dagli avvocati Gianvito Lillo e Antonio Gianni Junior Rosato, hanno ottenuto il riconoscimento del loro diritto a partecipare al dibattimento per chiedere giustizia ai parenti della vittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 4 imputati per la morte di Molene: processo fissato

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