365 firme difendono la docente | libertà d’insegnamento

Oltre 365 docenti e cittadini hanno firmato una lettera aperta a sostegno di una docente dell’istituto Russell di Guastalla. L’appello invita a difendere la libertà di insegnamento e si rivolge alla comunità scolastica e al pubblico, evidenziando il bisogno di solidarietà nei confronti della docente coinvolta. La lettera sottolinea l’importanza del rispetto per il ruolo degli insegnanti nel contesto scolastico.

Una lettera aperta, sottoscritta da oltre 365 docenti e cittadini comuni, ha lanciato un appello di solidarietà verso una collega dell’istituto Russell di Guastalla. La docente è stata oggetto di una segnalazione da parte di genitori che hanno descritto le sue parole in classe come propaganda politica contro il centrodestra. I firmatari della missiva chiedono che la presunzione di innocenza valga anche fuori dai tribunali, difendendo la libertà di insegnamento contro ingerenze esterne. L’episodio si colloca nel contesto più ampio delle tensioni attuali tra famiglie, scuole e società civile. I genitori che hanno avviato la segnalazione hanno richiesto l’anonimato per timore di ritorsioni sulle valutazioni dei propri figli, pur non essendo la denuncia stessa completamente anonima. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 365 firme difendono la docente: libertà d’insegnamento Articoli correlati Lettera con 365 firme: "Solidarietà alla collega""Con questa lettera aperta intendiamo esprimere piena solidarietà alla collega oggetto di segnalazione anonima, nella certezza della sua... In piazza per la libertà di insegnamentoPrima il presidio poi il corteo per le vie della città promosso dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università Si è...