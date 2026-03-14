32 foto del 1970 | la follia prima di Basaglia a Palermo

Giorgio Lo Stimolo presenta 32 fotografie in bianco e nero scattate nel 1970 all’Ospedale San Salvi di Firenze. Le immagini mostrano scene e dettagli di un periodo in cui le strutture psichiatriche erano ancora molto diverse rispetto a oggi. L’archivio, rimasto nascosto per oltre cinquant’anni, offre uno sguardo diretto su quegli anni.

Giorgio Lo Stimolo porta alla luce 32 fotografie in bianco e nero scattate nel 1970 presso l’Ospedale San Salvi di Firenze, un archivio silenzioso che ha dormito per mezzo secolo. La mostra intitolata Follia? apre sabato 14 marzo alle 18:00 nella galleria Artètika di Palermo, sita in via Giorgio Castriota al numero 15, proprio dietro piazza Croci. Queste immagini non sono semplici documenti storici ma testimonianze crude di un’epoca in cui la malattia mentale significava ergastolo involontario prima dell’approvazione della Legge Basaglia. L’esposizione sarà visitabile fino al 24 marzo con orari flessibili dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 dal lunedì al sabato, garantendo l’accesso a tutti i cittadini palermitani e turisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 32 foto del 1970: la follia prima di Basaglia a Palermo Articoli correlati Leggi anche: «E tu slegalo, la follia dopo Basaglia» al teatro di Anghiari Salute mentale, in un libro la storia del barone che anticipò le intuizioni di Basaglia Il professor Mistretta è autore de ‘Il barone dei matti’, il racconto di Pietro Pisani, l’eclettico funzionario che contribuì a modificare la... Contenuti utili per approfondire 32 foto del 1970 la follia prima di... Discussioni sull' argomento Follia?: gli anni ’70 in bianco e nero di Giorgio Lo Stimolo in mostra da Artètika; Follia? in mostra a Palermo: 32 fotografie struggenti scattate in un ex manicomio; Follia?: le struggenti fotografie degli Anni ’70 di Giorgio Lo Stimolo. Riletture. Franco Basaglia, "Scritti. 1953-1980", con Prefazioni di P.A. Rovatti e M. Colucci (il Saggiatore, 2023). - facebook.com facebook L'arte ricorda Basaglia con il murale di Diavù. L'opera realizzata da operatori e pazienti della Asl Rm2 nell'anniversario della nascita #ANSA x.com