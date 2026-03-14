Il 9 marzo 2026, a Messina, Daniela Zinnanti è stata uccisa con 30 coltellate. Il suo assassino aveva precedentemente ucciso l’ex compagna e aveva già affrontato un procedimento giudiziario che si era concluso con un’assoluzione. La vicenda evidenzia un passato di violenza domestica che non ha impedito al colpevole di commettere un nuovo delitto.

La tragica scomparsa di Daniela Zinnanti a Messina, avvenuta il 9 marzo 2026, ha portato alla luce un passato di violenza domestica che la giustizia italiana aveva già registrato ma non era riuscita a contenere. Il responsabile, Santo Bonfiglio, non è un estraneo alle aggressioni: anni prima aveva già brandito un coltello contro una donna con cui conviveva, subendo una condanna che fu drasticamente ridotta in appello. Mentre l’autopsia rivela oltre trenta ferite da arma bianca sulla vittima, emergono interrogativi profondi sul sistema giudiziario e sulle misure cautelari adottate nel tempo. L’ombra del passato: quando la condanna si assottiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 30 coltellate: il killer aveva già ucciso la ex e fu assolto

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