26 weekend in Sardegna | il nuovo calendario del turismo

La quinta edizione di Noi Camminiamo in Sardegna ha annunciato un calendario con 26 weekend dedicati al turismo lento, che si svolgeranno da aprile fino all’autunno. L’iniziativa propone un programma diffuso su tutta l’isola, coinvolgendo diverse località e offrendo agli appassionati di camminate e escursioni un’occasione di scoperta del territorio. L’obiettivo è promuovere un turismo che privilegia il passo lento e l’esperienza autentica.

La quinta edizione di Noi Camminiamo in Sardegna presenterà un calendario diffuso con 26 weekend dedicati al turismo lento, estendendo l’offerta turistica da aprile all’autunno. L’iniziativa, promossa dalla Regione Sardegna e presentata a Milano nell’ambito della Fiera dei Grandi Cammini, mira a valorizzare i territori attraverso percorsi pedonali e ciclistici. L’obiettivo strategico è trasformare la stagione turistica da un picco estivo concentrato a un flusso costante lungo tutto l’anno, sfruttando i 16 itinerari ufficiali che includono sia cammini che destinazioni di pellegrinaggio. Questo approccio cerca di bilanciare l’impatto economico con la sostenibilità ambientale, offrendo un’alternativa concreta al turismo di massa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 26 weekend in Sardegna: il nuovo calendario del turismo Articoli correlati Leggi anche: Proposta Santanchè sul nuovo calendario scolastico: meno vacanze estive e destagionalizzazione del turismo italiano Scuola, Santanchè propone un nuovo calendario scolastico: «Serve al turismo»La valutazione per modificare i calendari scolastici entra anche tra i piani del governo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a 26 weekend in Sardegna il nuovo... Temi più discussi: I viaggi di Radio Popolare; Meteo SARDEGNA Video: previsioni aggiornate; Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a marzo. Calendario e date; Autovelox Sardegna: le postazioni fino al 15 marzo 2026. 'Noi Camminiamo in Sardegna', nuovo calendario diffuso con 26 weekendLa quinta edizione di Noi Camminiamo in Sardegna - We Walk in Sardinia 2026 è stata ufficialmente presentata nell'ambito della Fiera dei Grandi Cammini a Fa' la cosa giusta! di Milano. (ANSA) ... ansa.it Presentata l’edizione 2026 di ‘Noi Camminiamo in Sardegna’, la novità è il calendario diffuso con 26 weekend in cammino. Cuccureddu: Costruiamo una stagione lunga ...Presentata l’edizione 2026 di ‘Noi Camminiamo in Sardegna’, la novità è il calendario diffuso con 26 weekend in cammino. Cuccureddu: Costr ... sardegnareporter.it Mario Macis: «La guerra in Medio Oriente impatterà sul futuro dei sardi, l’isola deve sfruttare le fonti rinnovabili» Il capo dipartimento della Hopkins University, originario di Samugheo: «La Sardegna deve produrre in proprio l’energia» - facebook.com facebook Tempo instabile in Sardegna, scatta l’allerta gialla per piogge x.com