25 anni di Protezione Civile | 90 volontari premiati per

In occasione del venticinquesimo anniversario della Protezione Civile di Padova, 90 volontari sono stati premiati durante una cerimonia al centro culturale Altinate San Gaetano. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione e di altri enti, che hanno consegnato riconoscimenti ai volontari per il loro impegno. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di grande riconoscimento e gratitudine.

Il venticinquesimo anniversario della Protezione Civile di Padova è stato celebrato oggi, 14 marzo 2026, presso il centro culturale Altinate San Gaetano. Durante la mattinata condotta da Moreno Morello, sono stati onorati con una pergamena 90 volontari che hanno dedicato anni di servizio al territorio. L’evento ha la partecipazione del sindaco Sergio Giordani e dell’assessore Luigi Alessandro Bisato, insieme all’ex sindaco Giustina Destro, figura chiave nella nascita del gruppo nel 2000. Il coordinatore Francesco Schiavon ha tracciato il percorso di mezzo secolo di attività, evidenziando non solo gli interventi locali ma anche le missioni nazionali in occasione di calamità naturali come i terremoti dell’Aquila e dell’Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 anni di Protezione Civile: 90 volontari premiati per Articoli correlati La Protezione Civile compie 25 anni: premiati 90 volontariIl gruppo volontari della Protezione Civile di Padova ha festeggiato questa mattina 14 marzo al centro culturale Altinate San Gaetano il... Incendi, alluvioni e terremoti: 25 anni in prima linea per la Protezione civile di FiuminataFiuminata (Macerata), 12 gennaio 2025 – Venerdì scorso il gruppo comunale di Protezione civile di Fiuminata ha festeggiato 25 anni di iscrizione... Una raccolta di contenuti su Protezione Civile Temi più discussi: PADOVA CELEBRA I 25 ANNI DI PROTEZIONE CIVILE; Visita all’Unione Cinquecittà in occasione dei 25 anni di attività, Ciacciarelli: Rafforzare la rete intercomunale di Protezione Civile; 25 anni di volontariato di Protezione civile: il 21 marzo le nuove sfide raccontate da Franco Gabrielli; 25 anni di Servizio civile: convegno a Roma. 25 anni di volontariato di Protezione civile: il 21 marzo le nuove sfide raccontate da Franco GabrielliALESSANDRIA - Venticinque anni sempre vicini ai cittadini. Il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Alessandria comincerà a ... radiogold.it La Protezione Civile compie 25 anni: premiati 90 volontariIl noto presentatore televisivo Moreno Morello oggi 14 marzo al centro culturale San Gaetano di Padova ha condotto la cerimonia alla presenza delle più alte cariche politiche. In platea anche l'ex sin ... padovaoggi.it L'avviso diffuso dalla protezione civile, pioggia pure nel resto della Sicilia. Tempo instabile anche all'inizio della prossima settimana - facebook.com facebook Sabato #14marzo Piogge, temporali e neve sul Nord-Ovest #allertaGIALLA meteo-idro in quattro regioni. Leggi l’avviso meteo del #13marzo bit.ly/13mar26Avviso #protezionecivile x.com