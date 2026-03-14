24 ore di dolore | la madre di 92 anni salvata dal San Paolo

Una donna di 92 anni è stata salvata all’ospedale San Paolo di Milano dopo aver trascorso 24 ore in condizioni critiche. La madre di Giulietta Marra è stata al centro di un intervento di emergenza che ha coinvolto il personale medico dell’ospedale. La famiglia ha inviato una lettera alla direzione dell’ospedale per raccontare quanto accaduto.

Una lettera inviata da Giulietta Marra alla direzione dell’ospedale San Paolo di Milano racconta un caso limite tra vita e morte. Sua madre, Maria, 92 anni, è stata salvata dopo un intervento urgente per ischemia addominale, ma solo dopo ventiquattr’ore di attesa nel pronto soccorso senza adeguato ascolto del dolore. L’episodio si colloca tra il mercoledì 25 febbraio e il giovedì 26 febbraio 2026, evidenziando sia l’efficienza chirurgica che le carenze nell’accoglienza e nella diagnosi precoce. La vicenda non finisce con l’operazione: diventa una riflessione sulla gestione del dolore negli anziani e sulle risorse disponibili in una struttura come il San Paolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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