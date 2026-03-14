21 marzo | scavi a Este rivelano il segreto di Nerka

Il 21 marzo 2026, al Gran Teatro Geox, si terrà un’escursione archeologica a Este durante la quale saranno presentati i risultati degli scavi che hanno portato alla scoperta del segreto di Nerka. La manifestazione coinvolgerà archeologi e studiosi che illustreranno le principali scoperte fatte durante le recenti indagini nel sito. L’evento mira a condividere i dettagli delle ricerche con il pubblico presente.

Un’escursione archeologica straordinaria si prepara per il 21 marzo 2026, con un appuntamento fissato al Gran Teatro Geox. La visita guidata porterà i partecipanti nella necropoli di via Santo Stefano a Este, un sito che custodisce oltre seicento anni di storia veneta antica. L’iniziativa prevede l’accesso agli scavi e un accompagnamento da parte di un’archeologa esperta, offrendo una lettura dettagliata dell’evoluzione sociale attraverso le tombe. L’evento richiede iscrizione obbligatoria tramite mail o WhatsApp, con versamento di un acconto immediato per confermare la partecipazione. Dal passato remoto alle strutture familiari. Il percorso proposto non è una semplice passeggiata, ma un viaggio indietro nel tempo che tocca l’VIII secolo avanti Cristo fino all’età arcaica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 21 marzo: scavi a Este rivelano il segreto di Nerka Articoli correlati Aquileia: nuovi scavi rivelano 150 ettari di storia romana nascostaLa città romana di Aquileia, patrimonio Unesco nel cuore del Friuli Venezia Giulia, sta vivendo una fase di intensa attività archeologica e di... Scavi archeologici rivelano i veri cibi dei crotonesi antichi**Cosa mangiavano i crotonesi? Gli scavi di Gravina rivelano il cibo, i riti e la quotidianità di una civiltà antica** Quando si parla di cibo e...