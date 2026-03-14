Due mila duecento Marines della 31esima Unità di Spedizione sono stati inviati verso il Medio Oriente, con l’obiettivo di bloccare le attività nella regione. Il movimento militare fa parte di una strategia specifica e segue decisioni ufficiali delle forze armate. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle operazioni o alle tempistiche del dispiegamento.

L’invio di 2.200 soldati della 31esima Unità di Spedizione dei Marines verso il Medio Oriente segna un punto di svolta nelle tensioni regionali. Questa forza militare, supportata da navi d’assalto e caccia F-35B, potrebbe essere destinata all’isola iraniana di Kharg, nodo cruciale per l’esportazione petrolifera. La concentrazione di mezzi anfibii come la USS Tripoli, la USS San Diego e la USS New Orleans suggerisce una preparazione per operazioni complesse. L’obiettivo strategico appare focalizzato sul controllo delle infrastrutture energetiche che gestiscono l’80% dell’export petrolifero di Teheran. La presenza di aerei capaci di decollo verticale indica una capacità di proiezione rapida e flessibile in scenari instabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 2.200 Marines verso Kharg: l’obiettivo è bloccare

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