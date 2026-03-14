16 figli ignari | ginecologo usò il proprio seme rischio

Un ginecologo olandese ha utilizzato il proprio seme per concepire almeno 16 figli con pazienti che non erano a conoscenza di questa scelta. Gli episodi risalgono tra gli anni Settanta e gli Ottanta, coinvolgendo diverse donne che si affidavano a lui per le loro gravidanze. La vicenda è stata resa pubblica di recente, sollevando molte domande sulla trasparenza e le pratiche mediche di quel periodo.

Un ginecologo olandese ha utilizzato il proprio sperma per generare almeno 16 figli con pazienti inconsapevoli tra gli anni Settanta e Ottanta. L’ospedale Rijnstate di Arnhem sta ora invitando le donne curate e i loro discendenti a sottoporsi a test del DNA per identificare i casi di paternità nascosta. L’uomo, identificato come Alexander Schmoutziguer, ha ammesso l’uso improprio dei trattamenti per la fertilità in assenza di donatori esterni. Le indagini hanno rivelato che il medico era portatore di una malattia genetica ereditaria non specificata, ponendo un rischio sanitario diretto per la prole biologica. Hans Schoo, membro del consiglio di amministrazione della struttura sanitaria, ha definito le azioni del medico inaccettabili e una chiara violazione delle norme vigenti anche al tempo dei fatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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