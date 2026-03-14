150 scatti di Giacomelli | oltre il visibile a Aosta
Al Centro Saint-Benin di Aosta dal 21 marzo al 13 settembre sarà allestita una mostra con 150 scatti di Mario Giacomelli intitolata Oltre il visibile. L’esposizione presenta una selezione di fotografie realizzate dall’artista, che si concentra su immagini che vanno oltre ciò che si vede immediatamente. La mostra sarà aperta al pubblico per diversi mesi.
Il Centro Saint-Benin di Aosta accoglierà dal 21 marzo fino al 13 settembre un’esposizione fotografica dedicata a Mario Giacomelli, intitolata Oltre il visibile. L’iniziativa propone oltre 150 immagini che esplorano la ricerca artistica dell’autore attraverso una disposizione non cronologica basata su affinità poetiche. Questa scelta curatolare mira a coinvolgere sia i residenti della Valle d’Aosta che i visitatori, rafforzando l’offerta culturale regionale. L’opera di Giacomelli si distingue per un approccio che trascende il semplice realismo, trasformando scene quotidiane come la vita contadina o gli ospizi in visioni interiori cariche di espressione materica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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