Nel 2026 si ricorda il centocinquantesimo anniversario dell’inizio della Grande Emigrazione italiana, un fenomeno che ha coinvolto circa 30 milioni di persone nel corso degli anni. In occasione di questa ricorrenza, vengono analizzati anche gli archivi storici dedicati a questo importante capitolo della storia nazionale, che testimoniano i flussi migratori e le vicende di chi ha lasciato l’Italia in cerca di nuove opportunità.

Il 2026 segna un punto di svolta nella memoria collettiva italiana: si festeggia il centocinquantesimo anniversario dell’avvio della Grande Emigrazione. La Fondazione Paolo Cresci ha appena completato la digitalizzazione totale del Bollettino dell’emigrazione, rendendo accessibili oltre trentaseimila pagine storiche a tutti i cittadini. Questa iniziativa trasforma dati economici e storie familiari in una risorsa pubblica aperta, permettendo di tracciare le rotte dei milioni di italiani che hanno lasciato il territorio tra il 1876 e il 2025. I numeri raccontano una storia di proporzioni epiche: circa trenta milioni di persone hanno abbandonato l’Italia in quel lungo arco temporale, lasciando oggi oltre sei milioni e seicentomila residenti all’estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 150 anni di emigrazione: 30 milioni di italiani e archivi

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