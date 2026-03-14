15 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 15 marzo, giorno che rappresenta il 74º del calendario gregoriano, vede protagonisti nati con caratteristiche di determinazione e carisma. Queste persone possiedono una forte capacità di influenzare gli ambienti in cui si trovano e di lasciare il segno nelle situazioni che affrontano. La giornata è anche segnata dall'uscita dell'oroscopo segno per segno e dell'almanacco dedicato a questa data.

Il 15 marzo è il 74º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è deciso e carismatico, con una forte capacità di incidere negli equilibri che lo circondano. È una persona che non teme le responsabilità e sa assumere un ruolo centrale nei momenti cruciali. Fatti salienti: Nel 44 a.C., alle celebri Idi di marzo, viene assassinato Giulio Cesare nel Teatro di Pompeo a Roma. La sua morte segna una svolta decisiva nella storia di Roma, aprendo la strada alla fine della Repubblica e all’ascesa dell’Impero. ARIETEAmore - Meno impulsivo, più riflessivo: oggi conta la qualità del gestoLavoro - Buon momento per sistemare dettagli lasciati in... 🔗 Leggi su Veronasera.it

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