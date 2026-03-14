14 marzo | raccolta verde allo Stadio Centro d’Italia

Il 14 marzo 2026, alle 8:00, sarà aperto un punto di raccolta presso lo Stadio Centro d’Italia dedicato ai rifiuti vegetali. La struttura sarà attiva per tutta la giornata, offrendo un luogo specifico dove conferire materiali organici. La raccolta riguarda esclusivamente i rifiuti vegetali e sarà gestita in modo ordinato durante tutto il giorno.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 8:00, si aprirà il punto di raccolta dedicato allo Stadio Centro d’Italia per gestire i rifiuti vegetali. L’iniziativa, promossa da ASM Rieti insieme al Comune, mira a raccogliere sfalci e potature fino alle 14:00 del medesimo giorno. Questa operazione non è un semplice smaltimento, ma un atto concreto di cura del territorio che coinvolge direttamente i residenti delle zone di Vazia, Campoloniano e Villa Reatina. La presenza fisica dei cittadini nel parcheggio dello stadio diventa il motore di una gestione più efficiente dei materiali verdi. Dalla teoria alla pratica: l’impatto sulle comunità locali. L’azione si estende oltre lo stadio, toccando quartieri specifici come la Zona Residenziale, Piazza Tevere, Madonna del Passo e Lisciano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 14 marzo: raccolta verde allo Stadio Centro d’Italia Articoli correlati Futuro Verde inaugura il primo posacenere urbano “green” della Riviera allo Stadio del NuotoI mozziconi vengono trattati e trasformati in materie prime seconde, riutilizzabili per finalità produttive, come imbottiture termoisolanti o filati... Catanzaro: Ultras scendono in campo per le famiglie bisognose, raccolta beni di prima necessità allo stadio.I tifosi del Catanzaro scendono in campo per sostenere le famiglie in difficoltà della città e della provincia. Approfondimenti e contenuti su Stadio Centro Discussioni sull' argomento Raccolta differenziata. Da martedì 10 marzo parte la distribuzione dei sacchi in città; Sabato 14 marzo torna la Giornata Verde ASM Rieti; Torna il 'Sabato ecologico', per facilitare lo smaltimento dei rifiuti ingombranti; Falconara, Sabato Ecologico a Villanova: raccolta gratuita di ingombranti il 14 marzo. Sabato 14 marzo torna la Giornata Verde ASM RietiProsegue il programma 2026 della Giornata Verde, l’iniziativa promossa da ASM Rieti in collaborazione con il Comune di Rieti, dedicata alla raccolta e al corretto conferimento dei rifiuti vegetali. Il ... rietinvetrina.it Il Centro tra due fuochi, il nuovo stadio di Lugano e un gesto storico per la Resistenza Leggi laRegione: https://www.laregione.ch/1910303 - facebook.com facebook