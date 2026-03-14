Il 14 marzo 2026 si terranno le Semifinali dei Campionati di Giochi Matematici presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Policoro-Tursi, comunemente chiamato Pitagora. In questa giornata, studenti provenienti da diverse scuole si sfideranno in prove che metteranno alla prova le loro capacità di problem solving e logica. L'evento si svolgerà all’interno dell'istituto, coinvolgendo numerosi partecipanti.

Il sabato 14 marzo 2026 vedrà l’Istituto di Istruzione Secondaria Policoro-Tursi, noto come Pitagora, trasformarsi nel palcoscenico centrale delle Semifinali dei Campionati di Giochi Matematici. Alle ore 14:30 si aprirà la sfida in cui divieti severi vietano l’uso di calcolatrici o strumenti elettronici, lasciando spazio solo a logica pura e intuizione. Questa non è una semplice gara scolastica, ma un evento che mette alla prova l’ingegno di centinaia di studenti tra enigmi risolutivi e strategie di squadra. L’appuntamento, fissato per il pomeriggio del 14 marzo, richiederà ai partecipanti di presentarsi alle 14:00 per le operazioni di accoglienza, portando con sé documento di riconoscimento e copia dell’iscrizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 14 marzo: la sfida dei Giochi Matematici al Pitagora

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