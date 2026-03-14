Il 14 marzo 2026, a Roma e Torino, migliaia di cittadini sono scesi in piazza per protestare contro il governo, le guerre imperialiste e i decreti restrittivi. Durante le manifestazioni, sono stati bruciati simboli rappresentativi di Trump e degli Stati Uniti, mentre alcuni manifestanti hanno dato fuoco alla Costituzione. La mobilitazione ha coinvolto diverse fasce di popolazione e ha avuto un forte impatto pubblico.

Il 14 marzo 2026 ha scendere in piazza a Roma e Torino migliaia di cittadini contro il governo, le guerre imperialiste e i decreti restrittivi. Il corteo romano, partito da piazza della, ha bruciato immagini simbolo degli Stati Uniti e di Donald Trump in via Cavour. I manifestanti hanno sfilato con striscioni del Comitato per il no sociale che urlavano un rifiuto totale verso referendum, conflitto armato e l’attuale esecutivo definito come liberticida. La protesta si è estesa anche ad altre città italiane, dove la pioggia battente non ha fermato la mobilitazione dei collettivi locali. La Rabbia Simbolica di Via Cavour. Il momento più acceso della giornata si è consumato quando il corteo ha raggiunto via Cavour. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 14 marzo: bruciano Trump e USA, la Costituzione in fiamme

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