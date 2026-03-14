14 marzo | benedizione auto al Colosseo tradizione dal 1928

Il 14 marzo 2026 alle ore 11:00 si svolgerà una benedizione delle auto al Colosseo, evento che si ripete ogni anno dal 1928. La cerimonia coinvolge appassionati e residenti, che si riuniscono nella storica cornice dell’anfiteatro romano per partecipare a questa tradizione. La manifestazione si tiene puntualmente in una data precisa, mantenendo viva la consuetudine di lunga data.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 11:00, la tradizione automobilistica più antica della Capitale si rinnova al Colosseo. L’Automobile Club Roma organizza la benedizione dei veicoli in onore di Santa Francesca Romana, Patrona degli automobilisti. La cerimonia unisce fede e sicurezza stradale, coinvolgendo autorità civili e militari. L’appuntamento risale al 1928 e rappresenta un momento identitario per la città di Roma. La celebrazione inizia presso la Basilica di Santa Francesca Romana al Foro Romano con una Santa Messa pontificale officiata da S.E. Mons. Andrea Toró. I Monaci Benedettini Olivetani, tenutari della Basilica, partecipano attivamente alla funzione religiosa insieme all’omaggio floreale dedicato alla Santa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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