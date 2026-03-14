14 marzo | 4 voci contro Meloni la Costituzione sotto

Il 14 marzo, durante il programma DiMartedì su La7, Giovanni Floris ha ospitato quattro opinion maker della sinistra, tutte critiche nei confronti di Giorgia Meloni. La puntata ha visto un confronto acceso con quattro voci che si sono espresse contro il governo, portando la discussione sulla questione costituzionale. La trasmissione si è trasformata in un evento con molte opinioni contrarie alla posizione del premier.

La promozione televisiva lanciata da La7 per il programma DiMartedì trasforma una singola serata in un evento a quattro teste, con Giovanni Floris che ha radunato una schiera di opinion maker della sinistra contro Giorgia Meloni. In questo scenario unico, pagando un solo biglietto si ottengono quattro comizi diversi, tutti focalizzati sullo smontaggio dell’attuale esecutivo. La data è fissata per sabato 14 marzo 2026, e l’ordine di credibilità sarà stabilito direttamente dai telespettatori attraverso la loro attenzione. L’atmosfera che si respira non è quella di un dibattito sereno, ma di una trincea politica dove le parole sulla guerra e la giustizia si ripetono quasi identiche nel passare dei minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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