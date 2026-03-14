14 marzo | 32 relatori al Festival della libertà a Piacenza

Il 14 marzo 2026, alle 04:50, il PalabancaEventi di Piacenza sarà teatro della decima edizione del Festival della cultura della libertà. Quaranta relatori si riuniranno per discutere del rapporto tra Europa e America, offrendo un confronto acceso e articolato su temi di attualità internazionale. L'evento si svolgerà con un programma intenso che coinvolgerà professionisti e esperti nel settore.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 04:50, il PalabancaEventi di Piacenza si prepara ad ospitare la decima edizione del Festival della cultura della libertà Corrado Sforza Fogliani, un appuntamento che vedrà confrontarsi 32 relatori sul delicato equilibrio tra Europa e America. L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Luigi Einaudi con il supporto di Confedilizia e Banca di Piacenza, offrirà ai partecipanti l’opportunità di seguire i lavori anche in streaming attraverso tre portali web dedicati, una modalità nata durante la pandemia e ormai consolidata per raggiungere un pubblico vasto. La direzione scientifica è affidata a Carlo Lottieri, mentre il tema centrale ruota attorno alla crisi occidentale vista attraverso le due grandi potenze transatlantiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 14 marzo: 32 relatori al Festival della libertà a Piacenza Articoli correlati Colleferro. Torna l’atteso Festival chitarristico “Corde di Primavera” per la sua VIII Edizione dal 14 al 22 Marzo 2026Cronache Cittadine COLLEFERRO – L’Associazione Culturale Musicale Neos Kronos – theGuitarClass. Dalle origini all'Intelligenza Artificiale: come cambiano i disturbi alimentari. Il 14 marzo il convegno all'Ospedale di PiacenzaIn occasione della Giornata del fiocchetto lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, l’Azienda Usl di Piacenza, in... Tutti gli aggiornamenti su Festival della Argomenti discussi: Europa e America. I due volti della crisi occidentale, torna il Festival della cultura della libertà; Tutto pronto per il Festival della cultura della libertà, tutto il programma e le dirette streaming.