14 marzo 1931 nasce Forattini Il legame con Firenze e Spadolini

Il 14 marzo 1931 nasceva a Roma Giorgio Forattini, figura di spicco nel panorama della satira italiana. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerose pubblicazioni e vignette che hanno spesso commentato eventi politici e sociali. Nel corso degli anni, ha mantenuto un forte legame con Firenze e Spadolini, città e personaggi che hanno influenzato il suo percorso professionale.

Firenze, 14 marzo 2026 – Il 14 marzo del 1931 nasceva a Roma Giorgio Forattini, maestro della satira. ''La prima vignetta fu quella nel 1974 dopo la vittoria del referendum sul divorzio, disegnai Fanfani come un tappo (era molto basso) che saltava via da una bottiglia con un grande NO sull'etichetta''. Lo raccontava Giorgio Forattini, recentemente scomparso a Milano a 94 anni, il 4 novembre del 2025. Ha messo insieme giorno per giorno un mosaico fatto di 14mila vignette, che hanno graffiato presidenti della Repubblica, Papi, leader e Capi di Stato stranieri, scandito momenti cruciali della vita pubblica, le grandi tragedie, il terrorismo politico, le stragi di mafia, Mani Pulite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 14 marzo 1931, nasce Forattini. Il legame con Firenze e Spadolini Articoli correlati Firenze, alla Fondazione Spadolini l’incontro ‘Riforma della Giustizia’Firenze, 28 febbraio 2026 - Venerdì 6 marzo dalle 15,30 alle 18,30, la Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia (via Pian dei Giullari... Firenze, donato alla Fondazione Spadolini un prezioso fondo risorgimentaleFirenze, 8 febbraio 2026 – In occasione della ricorrenza della Repubblica Romana del 1849, l’avvocato Simone Aiazzi - Segretario regionale del... Contenuti e approfondimenti su 14 marzo 1931 nasce Forattini Il legame... Argomenti discussi: 14 marzo 1931, nasce Forattini. Il legame con Firenze e Spadolini. Addio a Giorgio Forattini, aveva 94 anniE' morto Giorgio Forattini, il grandissimo vignettista. Aveva 94 anni. Era nato a Roma il 14 marzo 1931. E' stato un disegnatore, vignettista e giornalista. Per anni è stato presenza fissa sulla prima ... rainews.it Forattini, addio al re della satira che sbeffeggiò il potereGiulio Andreotti ingobbito nella fisiognomica diabolica. Enrico Berlinguer seduto in poltrona con la vestaglia da camera mentre gli operai scioperano in piazza. Giovanni Spadolini nudo come un putto ... ilmattino.it