Un avvistamento di quattordici lupi è stato segnalato nel Cansiglio, attirando l’attenzione di media e autorità locali. La notizia ha generato discussioni pubbliche e richieste di intervento, mentre esperti hanno precisato che le verifiche scientifiche non confermano la presenza di così numerosi esemplari nella zona. La discussione si è concentrata sulla differenza tra dati ufficiali e testimonianze spontanee.

Un avvistamento di quattordici lupi in Cansiglio ha scatenato una reazione politica che mescola preoccupazione e disinformazione. Il sindaco di Chies d’Alpago ha attribuito la crescita della popolazione canina a una presunta depravazione animalista e a scelte ideologiche, ignorando i dati scientifici. La LAV replica con forza: chi propone lo sterminio come unica soluzione è l’unico vero ideologo, mentre la realtà sul campo racconta una storia diversa legata alle prede disponibili. La questione non riguarda solo un singolo territorio alpino, ma tocca il cuore del rapporto tra uomo e natura nel Veneto. A tredici anni dal ritorno definitivo del predatore nella regione, le istituzioni faticano ad aggiornare il loro approccio basandosi su norme internazionali come la Convenzione di Berna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 14 lupi in Cansiglio: la verità scientifica smentisce

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