13 marzo | da Plutone al disastro la Toscana in gioco

Il 13 marzo è il 72º giorno dell’anno nel calendario gregoriano e mancano 293 giorni alla fine del 2024. In Toscana, in questa data, si sono verificati eventi che vanno dal collasso di un pianeta come Plutone a un disastro specifico, entrambi riferiti come punti di attenzione. La giornata si distingue per le notizie legate a questi avvenimenti e alla loro rilevanza nella regione.

Il tredici marzo segna il 72° giorno del calendario gregoriano, un momento in cui restano esattamente 293 giorni alla fine dell’anno. In questo periodo storico si intrecciano scoperte scientifiche, eventi tragici e celebrazioni religiose che definiscono la memoria collettiva. La data ricorda l’elettorato papale del 2013 con l’ascesa di Bergoglio come Francesco, ma anche disastri industriali come quello della motonave Elisabetta Montanari nel 1987 dove persero la vita 13 operai per asfissia causata da un incendio nella stiva. Dalle radici storiche ai dati economici locali. L’analisi dei fatti storici rivela una Toscana non solo paesaggistica ma profondamente segnata da eventi globali e locali che hanno plasmato la sua identità economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 13 marzo: da Plutone al disastro, la Toscana in gioco Articoli correlati Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 09 Al 13 Marzo 2026: Manuela scossa da un ritorno!Settimana esplosiva a Un Posto al Sole dal 9 al 13 marzo 2026: Roberto e Greta ai ferri corti, Alberto tormentato per Anna, Eduardo in crisi e... Dall'11 al 13 marzo alla Fortezza da Basso torna DidactaFirenze, 2 marzo 2026 – Dall'11 al 13 marzo la Fortezza da Basso di Firenze ospita la 13/a edizione di Didacta Italia: si parlerà delle novità del... Approfondimenti e contenuti su 13 marzo da Plutone al disastro la... Discussioni sull' argomento Oroscopo venerdì 13 marzo 2026: Ariete riflessivo, Capricorno fiducioso, Scorpione paziente. Acquario? Occhio alle relazioni; Almanacco | Venerdì 13 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; L'oroscopo di venerdì 13 marzo: Ariete riflessivo, Capricorno fiducioso, Scorpione paziente. Acquario? Occhio alle relazioni; Movie in streaming gratuiti su Tubi, Pluto TV e altro questo marzo. Colazione su Plutone | Florence - facebook.com facebook L’Abisso Plutone, cavità carsica situata nel complesso speleologico del Carso triestino, potrebbe essere inserito ufficialmente tra i luoghi della memoria legati alla tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. È quanto prevede una risoluzione pr… x.com