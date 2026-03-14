Nelle ultime ore a Roma, la Polizia di Stato ha arrestato undici persone coinvolte in un traffico di stupefacenti che operava tra i quartieri di Cinecittà e Primavalle. Durante le operazioni sono stati scoperti diversi depositi nascosti all’interno di serre di marijuana e dispense della nonna, utilizzate come magazzini per la droga. Le autorità hanno sequestrato diverse quantità di sostanze illecite e materiali riconducibili alle attività criminali.

Undici persone sono state arrestate nelle ultime ore a Roma, dopo che la Polizia di Stato ha smantellato diverse reti di traffico di stupefacenti operative tra Cinecittà e Primavalle. Le indagini hanno portato alla scoperta di serre domestiche per la coltivazione della marijuana, all’uso di dispense di anziani come nascondigli per le dosi e al ricorso sistematico a veicoli in noleggio per i trasporti illeciti. L’intervento delle forze dell’ordine è stato reso possibile anche grazie a segnalazioni anonime pervenute attraverso l’applicazione YouPol, dimostrando come la collaborazione dei cittadini possa essere determinante per sventare attività criminali radicate nei quartieri residenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 11 arresti: serre di marijuana e dispense della nonna usate

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