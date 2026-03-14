101 anni | Lina Zani e la festa delle donne a Pegognaga

Lo scorso 8 marzo a Pegognaga, presso la RSA E. Bovi, si è celebrata la Giornata Internazionale della Donna con un evento speciale. In quella occasione, è stata festeggiata la donna che ha compiuto 101 anni. La cerimonia ha coinvolto gli ospiti della struttura e il personale, rendendo la giornata un momento di condivisione e ricordo.

Il 8 marzo scorso, presso la RSA E. Bovi di Pegognaga, si è svolto un pomeriggio dedicato alla Giornata Internazionale della Donna, segnato anche dal centounesimo compleanno di Lina Zani. La celebrazione ha la presenza del Vicesindaco Antonio Lui e ha unito ospiti, familiari e istituzioni in un clima di condivisione musicale e conviviale. L’evento non è stato solo una semplice festa, ma un momento di riconoscimento sociale che ha messo al centro il valore delle donne anziane e l’importanza del supporto istituzionale. La struttura residenziale si è trasformata in un hub di relazioni umane, dove la musica dal vivo e la merenda hanno creato un’atmosfera di allegria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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