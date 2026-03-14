Dieci comuni della diocesi di Concordia-Pordenone hanno inviato una richiesta formale alla regione Friuli-Venezia Giulia per un’audizione collettiva. La richiesta è stata presentata dai rappresentanti comunali, che desiderano discutere questioni di interesse locale con le autorità regionali. Al momento, non sono stati resi noti i contenuti specifici della richiesta né le motivazioni alla base della richiesta.

Dieci comuni della diocesi di Concordia-Pordenone hanno inviato una richiesta formale alla regione Friuli-Venezia Giulia per un’audizione collettiva. L’iniziativa, partita il 9 marzo 2026, mira a superare le barriere amministrative tra Veneto e Friuli, citando la marginalizzazione del polo veneziano. I sindaci di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento e Teglio Veneto chiedono un tavolo unitario con il consiglio regionale friulano. La domanda non nasce dal nulla: nel 2006, Cinto Caomaggiore aveva già espresso una chiara volontà popolare attraverso un referendum dove il sì aveva ottenuto il 91,5% dei voti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 10 comuni chiedono il Friuli: scontro interno a FdI

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