? LIVE! Inter-Atalanta 1-1 tutti gli aggiornamenti in diretta

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Durante la partita tra Inter e Atalanta, terminata 1-1, sono stati segnati due gol: Esposito al 26° minuto e Krstovic all'83°. L'Inter ha schierato un 3-5-2 con Sommer tra i pali, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto in difesa, mentre a centrocampo sono stati impiegati Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco. In attacco, Esposito e Thuram. La formazione dell'Atalanta ha visto un 3-4-3 con i cambi effettuati nel corso della partita.

Inter-Atalanta 1-1. Marcatori: 26? Esposito, 83? Krstovic Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji (80? De Vrij), Carlos Augusto; Dumfries, Barella (76? Frattesi), Zielinski, Sucic (46? Mkhitaryan), Dimarco (65? Luis Henrique); Esposito (65? Bonny), Thuram. A disp. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bastoni, Darmian, Diouf, Kaczmarski, Lavelli. All. Chivu Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (65? Hien); Zappacosta, De Roon (76? De Ketelaere), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (52? Ederson), Zalewski (65? Kamaldeen); Scamacca (51? Krstovic). A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Ahanor, Bellanova, Bakker, Musah. All. Palladino Arbitro: Manganiello (sez. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati ? LIVE! Atalanta-Inter, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta-Inter (20:45) Atalanta: in attesa… Inter: in attesa… Arbitro: La Penna (sez. Leggi anche: ? LIVE! Inter-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta LIVE ATALANTA-INTER: FUORICLASSE presenta il pre-partita in DIRETTA | Serie A Enilive Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Inter Atalanta 1 1 tutti gli... Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni. LIVE Inter-Atalanta 1-1 Serie A 2025/2026: Krstovic pareggia Inter-AtalantaSerie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Inter-Atalanta 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pio Esposito e KrstovicLa diretta live di Inter-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #Inter 1-1 #Atalanta : Nikola Krstovic! #InterAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com PIO ESPOSITO!!! INTER AVANTI!!! Il bomber nerazzurro con la partecipazione di Carnesecchi Palladino e l'Atalanta chiedono un fallo di mano di Dumfries, ma non c'è niente - facebook.com facebook