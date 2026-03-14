? LIVE! Inter-Atalanta 1-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 26 minuti dell'incontro tra Inter e Atalanta, l'attaccante dell'Inter ha segnato il primo e unico gol della partita. La formazione nerazzurra schierata con il modulo 3-5-2 comprende Sommer tra i pali e una linea difensiva composta da Bisseck, Akanji e De Vrij. A centrocampo ci sono Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco, mentre in attacco giocano Esposito e Thuram.

Inter-Atalanta 1-0. Marcatori: 26? Esposito Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram.A disp. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Darmian, Luis Henrique, Mkhitaryan, Diouf, Frattesi, Kaczmarski, Lavelli, Bonny. All. Chivu Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Ahanor, Bellanova, Bakker, Ederson, Musah, Kamaldeen, Krstovic, De Ketelaere. All. Palladino Arbitro: Manganiello (sez. di Pinerolo) Ammoniti: Sucic, Kolasinac Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati ? LIVE! Atalanta-Inter, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta-Inter (20:45) Atalanta: in attesa… Inter: in attesa… Arbitro: La Penna (sez. Leggi anche: ? LIVE! Inter-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta LIVE ATALANTA-INTER: FUORICLASSE presenta il pre-partita in DIRETTA | Serie A Enilive Aggiornamenti e notizie su LIVE Inter Atalanta 1 0 tutti gli... Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni. LIVE Inter-Atalanta 1-0 Serie A 2025/2026: Inter avanti con EspositoSerie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Inter-Atalanta 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pio EspositoLa diretta live di Inter-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it PIO ESPOSITO!!! INTER AVANTI!!! Il bomber nerazzurro con la partecipazione di Carnesecchi Palladino e l'Atalanta chiedono un fallo di mano di Dumfries, ma non c'è niente - facebook.com facebook PIO ESPOSITO!!! INTER AVANTI!!! Il bomber nerazzurro con la partecipazione di Carnesecchi Palladino e l'Atalanta chiedono un fallo di mano di Dumfries, ma non c'è niente #Inter #InterAtalanta x.com