? LIVE! Inter-Atalanta 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle ore attuali, la partita tra Inter e Atalanta si conclude con un risultato di 0-0. La formazione dell’Inter schiera Sommer tra i pali, con Bisseck, Akanji, De Vrij e Carlos Augusto in difesa, mentre a centrocampo ci sono Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco. In attacco, invece, giocano Esposito e Thuram. La squadra dell’Atalanta si presenta con una formazione diversa, senza marcatori segnati.

Inter-Atalanta 0-0. Marcatori: – Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram.A disp. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Darmian, Luis Henrique, Mkhitaryan, Diouf, Frattesi, Kaczmarski, Lavelli, Bonny. All. Chivu Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Ahanor, Bellanova, Bakker, Ederson, Musah, Kamaldeen, Krstovic, De Ketelaere. All. Palladino Arbitro: Manganiello (sez. di Pinerolo) Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati ? LIVE! Atalanta-Inter, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta-Inter (20:45) Atalanta: in attesa… Inter: in attesa… Arbitro: La Penna (sez. Leggi anche: ? LIVE! Inter-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta LIVE ATALANTA-INTER: FUORICLASSE presenta il pre-partita in DIRETTA | Serie A Enilive Una selezione di notizie su LIVE Inter Atalanta 0 0 tutti gli... Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Inter - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni. LIVE Inter-Atalanta 0-0 Serie A 2025/2026: Inizio primo tempo Inter-AtalantaSerie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Inter-Atalanta 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: fischio d’inizioLa diretta live di Inter-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #Inter- #Atalanta, le formazioni ufficiali x.com FINALMENTE DUMFRIES DAL 1'! Le Ufficiali di Inter-Atalanta: INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zapp - facebook.com facebook