La Corte dei conti ha dato il via libera definitivo al decreto sulla zona logistica semplificata, notificandolo ufficialmente alla Regione. Il comitato d’indirizzo ha annunciato che la prima seduta si terrà ad aprile, segnando l’inizio delle procedure ufficiali per l’implementazione del progetto. La Regione attende ora di avviare le attività previste dal decreto approvato.

Con il via libera definitivo della Corte dei conti e la notifica ufficiale alla Regione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, prende ufficialmente il via la Zona logistica semplificata ‘ Porto e Retroporto della Spezia ’, uno degli strumenti su cui istituzioni e il sistema portuale puntano per rafforzare la competitività economica del territorio. Il Dpcm firmato il 19 gennaio e notificato nei scorsi scorsi agli uffici di piazza De Ferrari segna infatti l’avvio formale della Zls, che resterà operativa per sette anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore settennato, aprendo la strada a nuovi incentivi fiscali, semplificazioni amministrative e investimenti nelle aree logistiche e industriali tra Liguria ed Emilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zona logistica semplificata. Da Roma arriva il decreto. Ora il comitato d’indirizzo: "Prima seduta ad aprile"

