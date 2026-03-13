Un metodo tradizionale sta tornando in auge tra i coltivatori: alcuni utilizzano fiammiferi imbevuti di zolfo per proteggere le piante dagli afidi. Questa tecnica, praticata da tempo, prevede l’applicazione di fiammiferi come deterrente naturale contro i parassiti. La pratica si basa sull’uso di sostanze presenti nei fiammiferi per influenzare le infestazioni di insetti sulle colture.

Un trucco antico e inaspettato sta tornando di moda tra i coltivatori: l’uso dei fiammiferi per proteggere la vegetazione. Invece di ricorrere a sostanze chimiche dannose, si inseriscono tre o quattro accendini capovolti nel terreno per sfruttare il potere repellente dello zolfo. Questa soluzione naturale contrasta efficacemente afidi, cocciniglia e altri parassiti che minacciano fioriture e raccolti. La data odierna è venerdì 13 marzo 2026, momento in cui questa pratica si conferma valida gestisce orti o giardini. Il metodo non richiede competenze complesse ma offre una difesa immediata contro gli insetti nocivi. L’odore sgradevole per gli animali impedisce loro di avvicinarsi alle piante coltivate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

