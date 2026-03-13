Durante il calciomercato invernale, il nome di Joshua Zirkzee è stato collegato a diverse squadre italiane. Dopo aver lasciato l’ultima squadra, ora si trasferisce in Serie A, con una destinazione ancora da ufficializzare. La sua carriera ha visto diverse tappe in club europei, e questa nuova esperienza rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale.

Durante il calciomercato invernale il nome di Joshua Zirkzee è stato accostato in più di un’occasione a diverse squadre italiane. Zirkzee verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo aver fatto molto bene con la maglia del Bologna, trascinando la formazione rossoblu fino alla conquista di un posto in Champions League, l’attaccante olandese si è trasferito al Manchester United non riuscendo però a confermarsi in Inghilterra. Il suo futuro, stando a quanto affermato dal Sun, appare lontano dal Manchester United con il giocatore che potrebbe tornare in Italia in vista della prossima stagione. Juventus e Roma, che lo hanno cercato già durante il mese di gennaio, appaiono le destinazioni più probabili per il classe 2001, pronto a rilanciarsi dopo aver perso di fatto anche il posto nella nazionale del suo Paese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Zirkzee torna in Serie A, stavolta ci siamo: destinazione scelta

