Zendaya come Carrie Bradshaw l’iconico abito bianco nasconde un omaggio segreto

Zendaya è stata vista indossare un abito bianco che richiama quello di Carrie Bradshaw, personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker. L’attrice ha sfoggiato un gioiello d’oro molto vistoso, che alcuni interpretano come un possibile omaggio nascosto. La scena si è svolta in un evento pubblico, attirando l’attenzione dei presenti e dei media presenti sul luogo.

Com’era? “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi costituiscono una prova”, specie se quella prova è un grosso anello d’oro luccicante. Ebbene sì, la conferma delle nozze segrete tra Zendaya e Tom Holland è arrivata: non quando l’attrice si è presentata alla cerimonia di premiazione degli Essence Black Women in Hollywood Awards 2026 ancora una volta in bianco — il che già la diceva lunga — ma quando, pizzicata dalla conduttrice della serata, Marsai Martin, ha sollevato la mano mettendo la fede nuziale in bella vista. D’altronde oramai lo sappiamo, quando la protagonista di The Drama si appresta a calcare un tappeto rosso qualcosa di sorprendente accade. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Zendaya come Carrie Bradshaw, l’iconico abito bianco nasconde un omaggio segreto Articoli correlati Zendaya si veste esattamente da Carrie Bradshaw (ma - attenzione - l'omaggio non è solo a lei)Un candido e leggendario abito d'archivio griffato Eugene Alexander: questo l'ultimo incredibile look partorito dal duo delle meraviglie Zendaya-Law... Per questa primavera c’è il mesh hat: l’inspo Carrie BradshawL’uncinetto può sembrare un’attività “da nonna”, ma ci sono dei casi dove diventa iper chic. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carrie Bradshaw Argomenti discussi: Zendaya rende omaggio a Whitney Houston, Carrie Bradshaw in miniabito floreale bianco. Zendaya continua il suo momento bridal, una visione in bianco by Carrie BradshawZendaya sfoggia un abito cult sul red carpet di Los Angeles. Un omaggio non solo a una, ma a ben due regine assolute: Sarah Jessica Parker e Whitney Houston ... iodonna.it Zendaya Channels Carrie Bradshaw—and Whitney Houston—in One DressTalk about a triple threat. Today at the Essence Black Women in Hollywood Awards in Los Angeles, Zendaya stepped out in a tiny white dress with a major backstory: Sarah Jessica Parker wore it as ... yahoo.com