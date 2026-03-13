Zelo gremito | il referendum sulla giustizia in gioco

Un grande pubblico si è radunato nel Centro Filo d’Argento di Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi, per partecipare a un dibattito sul referendum riguardante la giustizia. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati a discutere delle questioni legate al sistema giudiziario lombardo. La sala era gremita di persone che hanno seguito attentamente gli interventi e le discussioni in corso.

Una folla compatta ha riempito il Centro Filo d’Argento di Zelo Buon Persico, nel cuore della provincia di Lodi, per ascoltare un dibattito cruciale sul futuro del sistema giudiziario lombardo. L’incontro, organizzato dall’Associazione Libertas Lodigiana lo scorso mercoledì 11 marzo, ha anticipato il referendum costituzionale fissato per il 22 e 23 marzo prossimo. Il clima era teso ma costruttivo, con i cittadini che hanno accolto con attenzione le spiegazioni tecniche sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. La presenza massiccia dimostra quanto il tema della giustizia sia percepito come una questione esistenziale per la regione, toccando direttamente il tessuto produttivo e sociale della Lombardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zelo gremito: il referendum sulla giustizia in gioco Articoli correlati Leggi anche: Referendum 2026: giustizia e potere al voto a Zelo Buon Persico Referendum sulla giustizia, Santangelo: "Il Sì significa scegliere una giustizia più efficiente"“Ho voluto essere presente – dichiara Santangelo – per ringraziare i militanti e i cittadini che stanno portando avanti con passione questa campagna... DIEGO FUSARO: Referendum sulla giustizia: perché voterò no