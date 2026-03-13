Zelensky a Parigi | 127 droni russi la risposta di Kyiv

Il presidente ucraino si trova a Parigi per un incontro con il presidente francese, incentrato sulla risposta agli attacchi russi. Nel frattempo, Kyiv ha riferito di aver intercettato 127 droni provenienti dalla Russia. L'incontro tra i leader si concentra sulla pianificazione di azioni future e sulla coordinazione delle difese. Nessun altro dettaglio sui contenuti dell'incontro è stato reso pubblico.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova attualmente a Parigi per un incontro cruciale con Emmanuel Macron, mirato a definire nuove strategie di pressione contro la Russia. Questa visita si colloca in un momento critico: l'invasione russa sta entrando nel suo quinto anno, mentre nelle ore notturne tra il 12 e il 13 marzo 2026 Mosca ha scatenato un massiccio attacco con 127 droni, dei quali oltre 80 erano di tipo Shahed. L'aviazione militare di Kyiv ha risposto neutralizzando o abbattendo ben 117 di questi velivoli ostili, dimostrando una capacità difensiva significativa nonostante l'intensità dell'assalto.

