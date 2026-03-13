YOLO+ subito in campo per il match contro Stabia 

La YOLO+ Cestistica Benevento si prepara a scendere in campo per affrontare la partita contro il Basket Femminile Stabia, valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile. La squadra si presenta pronta per questa sfida, che si svolgerà in una data ancora da definire. La gara rappresenta un appuntamento importante nel calendario della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento torna subito in campo per la gara contro il Basket Femminile Stabia, valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile. A meno di 72 ore di distanza dalla vittoria nel derby, le cinghialesse sono chiamate ad affrontare un altro impegno duro e importante ai fini della classifica. Stabia, infatti, è attualmente undicesima in graduatoria, appena fuori dalla zona playout, ed è reduce dalla vittoria, nel turno infrasettimanale, contro la Pink Bari. Il roster della compagine di Castellammare è formato da vari elementi di grande qualità, come il play Infante e l’ala esperta Scala, leader offensive di Stabia con medie personali superiori alla doppia cifra di punti realizzati a partita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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