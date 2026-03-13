Yee-haw! Arriva il country con i denim days

Sabato 14 si svolgeranno i Denim Days presso i centri commerciali di Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets, con un programma dedicato al tema western. Durante l’evento si terranno attività legate alla musica e ai balli, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. I visitatori potranno partecipare a iniziative che celebrano il denim, in un contesto caratterizzato da colori e scene ispirate al mondo del selvaggio west.

Pronti a fare un viaggio nel cuore del selvaggio west tra musica, balli e adrenalina a non finire? A Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets è tutto pronto per i Denim Days e una giornata di festa in cui la passione per il denim si unirà all'atmosfera vibrante del mondo western!Sabato 14 marzo, a Vicolungo, i più audaci potranno prendere parte alla Denim Rodeo Challenge: su un toro meccanico, supervisionato da operatori specializzati, nella piazza principale del centro sarà possibile mettere alla prova il proprio spirito da cowboy e cercare di domare il temibile animale. Coraggio e divertimento saranno premiati con un'esclusiva spilla Denim Days, un piccolo ricordo per non dimenticare questa esperienza unica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

