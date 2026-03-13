Yamaha Tricity 300 | arriva l’airbag per il conducente

Yamaha ha presentato il nuovo modello Tricity 300, dotato di un design aggiornato e di un cruscotto TFT più avanzato. La principale novità riguarda l’introduzione di un airbag per il conducente, una funzione mai vista prima su questo tipo di scooter. Il veicolo mantiene le caratteristiche di stabilità e sicurezza, arricchite ora da questa innovazione tecnologica.

Yamaha rinnova il Tricity 300, il suo scooter a tre ruote. Lo fa portando con sé un aggiornamento non da poco, dal momento che introduce - per la prima volta su un veicolo della casa dei tre diapason - l’airbag per il conducente. È questa l’occasione di approfondire il tema, facendo un focus a 360° sul Tricity 2026, in arrivo nelle concessionarie ufficiali nel mese di giugno 2026 ad un prezzo di 9.499 euro (variante priva della protezione pilota) e di 10.299 euro per il Tricity 300 Airbag. Tre le colorazioni: Milky White (bianco), Zen Green (verde) e Power Grey (grigio). Basato sul telaio Leaning Multi Wheel (Lmw) a tre ruote con funzione di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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